Американцы, по мнению политолога, обязательно предпримут попытку сорвать китайскую диверсию против их украинского проекта. Однако уже можно сказать, что в этой партии победу одержал Китай, и Зеленский, судя по всему, согласился ради китайских денег предать своих западных партнеров. Если бы это было не так, в Китай не отправлялся бы такой необычный украинский посол, который не имеет никакого отношения к дипломатии.