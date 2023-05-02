Вавилов: Зеленский уже договорился с китайцами и готов предать США

Китаю удалось, проведя серьезную подготовительную работу, переиграть Соединенные Штаты и запустить многоступенчатый процесс примирения Украины и России.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» рассказал политолог-китаист Николай Вавилов, по словам которого Пекин в деле умиротворения киевского режима сделал ставку на самый эффективный метод – гарантии многолетних денежных вливаний в украинскую экономику. Президент Украины Владимир Зеленский за эту помощь должен будет заплатить реализацией китайского мирного плана, а также предприятиями, занимавшимися ракетными технологиями. Ведь в преддверии военного противостояния с США Китай в этих технологиях очень заинтересован.
Выводы о том, что замысел Китая уже реализуется, Вавилов делает, исходя из того, что Киев отправляет послом в Пекин бывшего министра стратегической промышленности Украины и куратора днепропетровского завода «Южмаш» Павла Рябикина.
Американцы, по мнению политолога, обязательно предпримут попытку сорвать китайскую диверсию против их украинского проекта. Однако уже можно сказать, что в этой партии победу одержал Китай, и Зеленский, судя по всему, согласился ради китайских денег предать своих западных партнеров. Если бы это было не так, в Китай не отправлялся бы такой необычный украинский посол, который не имеет никакого отношения к дипломатии.
Да и сам Китай после неприятной истории с заводом «Мотор Сич» не пошел бы на сотрудничество с украинской стороной, не имея для этого веской причины. Ведь в Пекине более года не было украинского посла.
И украинский лидер Владимир Зеленский тоже не стал бы рисковать благосклонностью американских кураторов ради какой-нибудь мелкой аферы. Поэтому можно сделать вывод, что Украина с Китаем договорились о крупной сделке, и она уже практически завершена.
«Оказалось, что Китай проводит масштабную спецоперацию по примирению России и Украины. Мало того, по факту, она уже успешно прошла. Китайские специалисты долго работали над подготовкой к реализации своего мирного плана по Украине. К согласию склонили [президента Франции Эммануэля] Макрона, президента Бразилии. Негласно заручились согласием Италии, Германии и так далее, и сейчас очередь дошла до самих украинцев», – рассказал Вавилов.
В итоге около двух недель назад украинский министр стратегической промышленности Павел Рябикин, который курировал ряд крупных предприятий, включая и «Южмаш» с их чувствительными для США технологиями, неожиданно покинул этот пост и стал послом Украины в Китае.
Получается, что договоренности Зеленского с руководством КНР уже начинают претворяться в жизнь, делает вывод эксперт.
«Американцы пока никак не реагируют, а Киев продолжает кричать о контратаке ВСУ, надеясь напоследок выпросить дополнительной помощи. Не удивлюсь, если после всего этого некоторые американские военные поставки отправятся сразу в КНР для подробного изучения», – добавил Вавилов.
Китай же ради достижения своих геополитических целей готов нести серьезные расходы.
В назревающей войне за Тайвань с Соединенными Штатами Китай остро нуждается в помощи России. Поэтому Москве нужно высвободить те ресурсы, которые сейчас задействованы на западных рубежах. А сделать это быстро можно только заморозив украинский конфликт. Именно этого и добивается Пекин, перекупая американских марионеток в Киеве, объяснил Вавилов.