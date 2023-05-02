Кулеба заявил, что никогда не расстается с мыслями о контрнаступлении ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никогда не расстается с мыслями о грядущем контрнаступлении украинской армии и продолжает требовать от Запада все самое необходимое.
«Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днем занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнеров все, что им нужно для контрнаступления», — рассказал Кулеба.
По его словам, контрнаступление украинской армии можно будет считать успешным лишь в том случае, если стране удастся выйти на границы 1991 года. Однако для того, чтобы назвать битву «решающей», может потребовать еще одно наступление, заключил Кулеба.