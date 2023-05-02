Захарова указала на двойные стандарты Молдавии из-за ситуации с наблюдателями на выборах

Решение Молдавии об отказе российскому посольству принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии является проявлением двойных стандартов. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что сотрудники дипмиссии всегда наблюдали за выборами главы региона. Однако в этот раз Кишинев отказал России в такой возможности, что является недружественным шагом. При этом представители посольств других стран будут присутствовать на выборах.
«Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», – отметила Захарова.
Ранее стало известно, что Центризбирком признал состоявшимися выборы главы Гагаузии. Явка составила 57,8%.