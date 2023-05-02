В Уганде министра труда Окелло Энголу по пути на работу застрелил телохранитель

Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола погиб в результате нападения со стороны собственного телохранителя. Последний застрелил его по пути на работу, пишет Daily Monitor.
Преступление было совершено в Кяндже. Охранник сделал несколько выстрелов в упор, а потом скрылся с места происшествия. Позднее было найдено бездыханное тело убийцы. Он свел счеты с жизнью.
Установлено, что Энгола шел на заседание кабинета министров, когда его застрелили. На месте преступления работают судмедэксперты. Полиция устанавливает мотивы действий телохранителя.