Пристайко: украинское командование откладывает начало контрнаступления из-за плохой погоды

Украинские войска не могут начать обещанное контрнаступление из-за плохих погодных условий, заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью Sky News.
«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — отметил он.
Пристайко добавил, что у киевского режима нет намерения сообщать российской стороне «точную дату и направление» анонсированного наступления.
В то же глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении. По его словам, Киев «работает на 120% ежедневно», чтобы оно произошло.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия «в глобальном смысле» готова к наступлению.