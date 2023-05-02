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Стилиста Влада Лисовца «убила» новость о смерти Валентина Юдашкина

Общество
Стилиста Влада Лисовца «убила» новость о смерти Валентина Юдашкина

Стилист Влад Лисовец заявил, что шокирован смертью известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Художник-модельер умер в возрасте 59 лет.

Лисовец отметил, что Юдашкин являлся олицетворением российской моды. По словам стилиста, он помогал делать российским звездам фантастические вечерние платья.

«Это дизайнер, который делал больше не моду, а творил красоту и то, что нравится людям. У меня просто нет слов, просто трагедия в масштабах страны. Уже боюсь даже представить, кто может быть следующим», — заявил Лисовец в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Модельер долгие годы поддерживал себя противоопухолевыми препаратами.

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