Скончался российский дизайнер Валентин Юдашкин

Знаменитый советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Первого канала.
Перед смертью он боролся с тяжелой болезнью. Сведений о месте и времени его похорон пока нет.
Юдашкин считался признанным мастером мировой моды, его наряды носили многие отечественные и иностранные звезды.
Ранее стало известно о смерти коллеги Юдашкина — Вячеслава Зайцева. Врачи в 2016 году диагностировали у модельера болезнь Паркинсона, спровоцировавшую проблемы с суставами.