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Скончался российский дизайнер Валентин Юдашкин

Общество
Скончался российский дизайнер Валентин Юдашкин

Знаменитый советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Первого канала.

Перед смертью он боролся с тяжелой болезнью. Сведений о месте и времени его похорон пока нет.

Юдашкин считался признанным мастером мировой моды, его наряды носили многие отечественные и иностранные звезды.

Ранее стало известно о смерти коллеги Юдашкина — Вячеслава Зайцева. Врачи в 2016 году диагностировали у модельера болезнь Паркинсона, спровоцировавшую проблемы с суставами.

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