Шойгу: число закупаемых ВС РФ образцов оружия выросло с 2022 года в 2,7 раза

Российская армия стала закупать в 2,7 раза больше основных образцов вооружений с начала 2022 года, сообщили министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Во вторник, 2 мая, министр сообщил, что число особо востребованных вооружений ВС РФ закупают в семь раз больше по сравнению с прошлым годом.
«В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота», — отметил Шойгу.
Министр также отметил, что потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек. ВС РФ за этот период ликвидировали восемь самолетов, 277 дронов, 430 танков и других бронемашин.