«Ей дорога в Россию заказана». Сосновский объяснил, зачем Меркель хотят вернуть в политику

Так несколько месяцев назад экс-канцлер публично призналась в том, что лидеры стран Евросоюза, и она в том числе, обманули Москву с Минскими соглашениями. По словам Меркель, ни Украина, ни Евросоюз не собирались на самом деле предпринимать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, а соглашения были заключены только для того, чтобы дать Киеву время укрепить украинскую армию перед неизбежной войной с РФ.