«Ей дорога в Россию заказана». Сосновский объяснил, зачем Меркель хотят вернуть в политику

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель резкой сменой своей риторики относительно российско-украинского кризиса заставляет предположить, что ФРГ начинает плавный разворот к налаживанию отношений с РФ.
Такое мнение в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал живущий в Германии политолог Александр Сосновский, который напомнил, что еще недавно Меркель выступала с противоположными по смыслу заявлениями.
Так несколько месяцев назад экс-канцлер публично призналась в том, что лидеры стран Евросоюза, и она в том числе, обманули Москву с Минскими соглашениями. По словам Меркель, ни Украина, ни Евросоюз не собирались на самом деле предпринимать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, а соглашения были заключены только для того, чтобы дать Киеву время укрепить украинскую армию перед неизбежной войной с РФ.
Теперь же Меркель в своем заявлении обвинила в срыве Минских соглашений украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что именно он с самого начала саботировал выполнение мирного плана и отказывался искать пути урегулирования конфликта в Донбассе.
Этот спич, считает Сосновский в отличие от предыдущей попытки побольнее уколоть власти РФ, похож уже на попытку извиниться и, возможно, подготовить почву для переговоров.
При этом очевидно, что сама Меркель выступает с такими противоречивыми заявлениями не по собственной воле. Ведь покидая пост канцлера, она не скрывала своей радости по поводу ухода на пенсию и возможности отстраниться от большой политики. Однако немецкие элиты не готовы ее отпустить и хотят использовать такой достаточно мощный актив, считает Сосновский.
По всей видимости, рассуждает он, часть немецких элит осознала, наконец, к какой опасной грани подошла Германия, идя по указке США по пути самоуничтожения. И теперь эти силы пытаются исправить ситуацию, разворачивая – довольно топорными способами – страну к будущему возможному примирению с РФ.
«В Германии начинают понимать, что сегодняшняя политика уже завела страну в тупик и ведет еще дальше. Я, например, не сомневаюсь, что Германия никуда не денется от России. Историей так предопределено, чтобы Германия с Россией были вечными друзьями-соперниками. И воины, и враги, и ненавидящие друг друга, и целующиеся взасос. Ну вот так уж вышло. Неслучайно англосаксы всегда стремятся столкнуть лбами русских и немцев. Судьба у нас такая – быть вместе», – заявил Сосновский.
И многие в Германии, осознав, что рано или поздно у России придется просить прощения, задумываются о том, кто и как будет возвращать все «как было».
Лучшей кандидатурой для этого многие считают именно Ангелу Меркель, которая в прошлом так хорошо общалась с российским президентом и могла бы, по мнению авторов этой идеи, взяться за примирение Берлина с Москвой. Однако они ошибаются в своих расчетах.
«Они не знают президента РФ и его отношение к обману. Пару месяцев назад Меркель хвасталась тем, что провела Москву вокруг пальца с Минскими соглашениями. После такого ей дорога в Россию заказана, – уверен политолог. – Тем не менее, на нее делают ставку. Значит концепция внешней политики ФРГ сильно меняется. Берлину крайне необходим диалог с Москвой и поручить эту задачу больше некому».
А то, насколько резко произошла смена риторики немецкой стороны в рамках противостояния с РФ, указывает на масштаб проблем, которые испытывает Германия.
Местные промышленники и отдельные политики остро ощущают, что катастрофа близка и у них уже нет времени подыскивать нового кандидата для наведения мостов с Москвой. Поэтому они и используют экс-канцлера, рассчитывая на чудо. Но его, скорее всего, не произойдет, учитывая, что успела наговорить после своей отставки Ангела Меркель.