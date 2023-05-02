Украинские власти их западные кураторы никогда не раскроют правду о последствиях мартовского удара гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по секретному бункеру НАТО на западе Украины, заявил политолог Евгений Сатановский.
«Удар был, и "грузов 200" оттуда повытягивали достаточно много. Но понимаете, я же там сам не находился – это все-таки вещь, которую пояснить могут только те, кто работает на украинской стороне», — отметил он.
Украинская сторона, разумеется, будет врать, но вероятность того, что удар «Кинжалами» нанес НАТО очень серьезный урон, достаточно высока. Политолог не стал предполагать число погибших в результате атаки, оданко выразил уверенность, что ВС РФ могли накрыть очень серьезное количество высокопоставленных офицеров.