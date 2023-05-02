Сатановский: Запад скрывает правду о последствиях удара «Кинжалами» по бункеру НАТО на Украине

Украинская сторона, разумеется, будет врать, но вероятность того, что удар «Кинжалами» нанес НАТО очень серьезный урон, достаточно высока. Политолог не стал предполагать число погибших в результате атаки, оданко выразил уверенность, что ВС РФ могли накрыть очень серьезное количество высокопоставленных офицеров.