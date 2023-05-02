Посольство России в Польше сообщило о передачи ноты протеста в МИД после захвата школы

Российское посольство в Польше направило министерству иностранных дел ноту протеста из-за инцидента со школой. Об этом сообщили в дипмиссии.
Согласно полученной информации, власти Варшавы и полиция выломали дверь, чтобы попасть в школу при посольстве. Сотрудникам образовательного учреждения пришлось покинуть здание.
«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», – сообщили в дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инциденте с захватом школы. По ее словам, Москва может разорвать дипотношения с Варшавой, однако от этого пострадают российские граждане.