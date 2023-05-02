Baltnews перечислил страны ЕС, поплатившиеся за энергетическую войну с Россией

После отказа от российского газа Европа столкнулась с резким подорожанием голубого топлива, причем высокие цены были зафиксированы во всех 27 странах-участницах ЕС, передает Baltnews. Антилидерами в этом списке оказались Чехия, Румыния, Литва и Бельгия, следует из данных Eurostat за период с середины 2021-го по конец 2022 года.
Как пишет издание, средняя стоимость газа в ЕС выросла с 7,8 до 11,4 евро за 100 кВт·ч, что стало историческим рекордом. Больше всего голубое топливо подорожало в Чехии (+231%), Румынии (+165%) и Латвии (+157%).
На четвертом и пятом местах расположились Литва и Бельгия — там цены на сырье выросли на 112% и 102% соответственно. Незначительное повышение стоимости газа зафиксировали лишь в двух странах — Хорватии (14%) и Словакии (18%).
Несмотря на попытки европейских правительств хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию, решить проблему с ростом цен на газ до сих пор не удалось. Дополнительные меры, например, введение скрытых видов субсидирования или выделение прямых доплат некоторым категориям населения, потребовали больших финансовых вложений.
Та же Германия на борьбу с повышением стоимости электроэнергии потратила 100 миллиардов евро, но цены для конечных потребителей все равно остались высокими, констатировал в беседе с Baltnews заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«В Румынии, например, присутствовал эффект "низкой базы": там были одни из самых невысоких цен на голубое топливо. Это объясняется тем, что Бухарест на 80% обеспечивал себя собственными ресурсами. Цены на внутреннем рынке держались достаточно низко. Остальные 15–20% в этой стране составлял импорт из России. Его прекращение привело к проблемам и росту цен», — объяснил эксперт.
Что до других европейских государств, то в газовую ловушку они загнали себя самостоятельно, решив развязать «энергетическую войну» со своим основным поставщиком газа, т.е. с Россией. Сейчас им только и остается, что радоваться окончанию отопительного сезона.
Рекордных показателей цены на энергоносители в Европе достигли осенью 2021: так, стоимость ноябрьского фьючерса на газ превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров на бирже ICE, тогда как раньше цены варьировались от 100 до 200 долларов за тысячу кубометров.