Политолог Кошкин описал контрмеры РФ в ответ на размещение в Финляндии баз США

Помимо обсуждаемого соглашения с США, у Хельсинки есть еще несколько договоренностей в сфере обороны, однако новый документ отличается тем, что это будет «обязывающий государственный договор» с более широким охватом, объяснил финский дипломат Антелл. Однако Кошкин усомнился в том, что Финляндия может рассчитывать на максимальную защиту.