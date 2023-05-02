Политолог Кошкин описал контрмеры РФ в ответ на размещение в Финляндии баз США

Возможное размещение американских военных баз в Финляндии российская сторона рассматривает как угрозу и предпринимает все необходимые меры для нейтрализации потенциальной опасности, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Оцениваем ее [угрозу] по мере возрастания, мы [в России] постоянно находимся в режиме мониторинга, следим за тем, какие средства, в каком объеме, с какой целю располагаются на наших [российских] границах, и предпринимаем соответствующие изменения в военно-техническом строительстве, чтобы обеспечить нейтрализацию подобного рода угроз», — заверил эксперт Ассоциации военных политологов.
Таким образом Кошкин прокомментировал переговоры Вашингтона и Хельсинки по соглашению в сфере обороны двух стран. Как ранее сообщила газета Helsingin Sanomat (HS), конкретных деталей еще нет, но в дальнейшем ожидается, что США смогут размещать военные базы на территории Финляндии. При этом развертывание ядерного вооружения пока не рассматривается, уточнило издание.
«Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки», — уточнил замглавы политического отдела финского МИД Микаэль Антелл.
На одной из последних встреч стороны обсудили текст документа «в положительном и направленном на поиск решения духе среди союзников». Как продолжил дипломат, финские власти рассчитывают на обеспечение максимальной безопасности за счет нахождения американской военной техники и войск на территории государства, а также выделения средств на строительство оборонной инфраструктуры.
Официально Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, спустя менее чем через 11 месяцев после подачи заявки, — ни одно государство не укладывалось в столь небольшие сроки. При этом еще год назад, рассуждая о потенциальном вступлении в объединение, премьер-министр Санна Марин отвергала размещение баз НАТО в стране.
«Я не думаю, что есть даже интерес к развертыванию ядерного оружия или открытию баз НАТО в Финляндии», — резюмировала год назад финский премьер в интервью Corriere della Sera.
Впрочем, решение по размещению военных сил на территории Финляндии в рамках членства страны в НАТО остается за Брюсселем, отметил политолог Кошкин. По словам эксперта, «уговоры» Марин оказались «предсобытийным агитированием», ведь после вступления в Альянс любой новый участник должен безоговорочно следовать уставу организации.
«Сразу же в северо-восточной части было расположено место для штаб-квартиры НАТО, сразу же стали обсуждаться задачи, связанные с расширением инфраструктуры НАТО на территории Финляндии», — напомнил собеседник «ПС».
Помимо обсуждаемого соглашения с США, у Хельсинки есть еще несколько договоренностей в сфере обороны, однако новый документ отличается тем, что это будет «обязывающий государственный договор» с более широким охватом, объяснил финский дипломат Антелл. Однако Кошкин усомнился в том, что Финляндия может рассчитывать на максимальную защиту.
Так, в частности, политолог упомянул пятую статью устава НАТО, которая подразумевает коллективный ответ на угрозу одной из стран блока, включая применение вооруженной силы. Но в первую очередь этот пункт означает начало обсуждений, а не автоматическое объявление войны, добавил Кошкин.
«Все гордятся некой пятой статьей, что их поддержат, защитят, но на самом деле до пятой статьи, до поддержки — да еще и неизвестно, какой поддержки, там не определено — надо многое сделать», — констатировал эксперт.
Между тем вхождение Финляндии в НАТО в два раза увеличило протяженность границы России с Североатлантическим альянсом, что вызывает «большие сложности и трудности». Поэтому, как подчеркнул Кошкин, российская сторона принимает все соответствующие меры на случай возникновения прямой угрозы безопасности страны.
Ранее «ПС» писала о том, что Россия может расторгнуть договор по аренде Сайменского канал в ответ на вступление Финляндии в НАТО.