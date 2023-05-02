Почти каждый четвертый житель Украины оказался за чертой бедности. Самое большое падение доходов наблюдается у людей, проживающих в сельской местности, заявил бывший премьер республики Николай Азаров.
По его словам, в стране резко подорожали еда, топливо и услуги. Уровень бедности среди украинцев в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2%, а за чертой бедности оказались 7,1 млн человек. Наибольший разрыв наблюдается между городами и деревнями.
Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта. Это подтверждает, что страна нужна Евросоюзу не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, а только в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта, подчеркнул Азаров.
Уровень ВВП рухнул на 30%, поскольку 80% производимых товаров экспортируется через порты, контроля над которым Киев больше не имеет. По мнению политика, такая ситуация сложилась из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения.