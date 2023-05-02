Азаров: за чертой бедности на Украине оказались 7,1 млн человек

Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта. Это подтверждает, что страна нужна Евросоюзу не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, а только в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта, подчеркнул Азаров.