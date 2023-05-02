Тина Канделаки раскрыла самую острую проблему подрастающего поколения

Самую главную проблему современных детей назвала известная журналистка и телеведущая Тина Канделаки, которая осенью 2021 года заняла пост заместителя генерального директора «Газпром-медиа».
Цифровизация имеет не только плюсы, но и проводит к негативным последствиям в определенных сферах. Именно дети в наибольшей степени страдают от давления современного мира, рассказала телеведущая в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.
«Мы все время стараемся их как можно сильнее загрузить информацией, ребенок еще говорить не умеет, а уже не может есть без "Синего трактора" и "Трех котов". А потом начинается школа, где мозг ребенка уже не губка, которая впитывает знания, а женская сумочка, в которую засыпают все, что можно и нельзя», — подчеркнула Тина Канделаки.
Такое давление современного общества на сознание ребенка в конечном итоге приведет к эмоциональной истощенности. Не следует только «пичкать» детей информацией, их также необходимо учить самостоятельно думать и анализировать. В противном случае они превратятся в роботов, которые не захотят устраиваться на работу, поскольку им нужен будет отдых после школы, отметила Канделаки.