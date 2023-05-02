Тина Канделаки раскрыла самую острую проблему подрастающего поколения

Такое давление современного общества на сознание ребенка в конечном итоге приведет к эмоциональной истощенности. Не следует только «пичкать» детей информацией, их также необходимо учить самостоятельно думать и анализировать. В противном случае они превратятся в роботов, которые не захотят устраиваться на работу, поскольку им нужен будет отдых после школы, отметила Канделаки.