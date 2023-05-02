Петербуржец решил отомстить экс-возлюбленной и обвинил ее в поддержке Невзорова

Житель Петербурга написал заявление на бывшую возлюбленную, обвинив ее в поддержке высказываний публициста Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ). Таким образом 39-летний мужчина хотел отомстить экс-избраннице. Об этом сообщает «Фонтанка».
Гражданин рассказал правоохранителям, что женщина якобы является родственницей журналиста. По его словам, петербурженка одобряет действия Украины и не боится реакции МВД, так как имеет там связи.
Выяснилось, что заявитель оклеветал бывшую сожительницу из чувства обиды. Недавно она выгнала мужчину из своего дома и прервала отношения.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами