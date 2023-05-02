Медведев предложил украинцам учредить награду Зеленского после создания «ордена Бандеры»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике украинских нацистов за предложение учредить государственную награду «Орден Степана Бандеры».
По словам политика, после таких шагов немцам можно посоветовать создать награду основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, а итальянцам — орден диктатора Бенито Муссолини.
Медведев иронично подметил, что прославлять европейских нацистов нужно всех сразу. На этом теперь основывается идеология Европы.
«А может, пора и орден Владимира Зеленского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай», — написал политик в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с предложением создать орден националиста Степана Бандеры.