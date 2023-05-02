Норкин озвучил имя украинского эксперта, которого принципиально не зовут на «Место встречи»

Во время выступления на концерте в Самаре журналист высказался об украинском политике, который часто появляется в информационном пространстве. Один из зрителей спросил у Норкина, почему на передачу «Место встречи» не приглашают бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, хотя в других ток-шоу он периодически мелькает.