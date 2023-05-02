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Норкин озвучил имя украинского эксперта, которого принципиально не зовут на «Место встречи»

Политика
Норкин озвучил имя украинского эксперта, которого принципиально не зовут на «Место встречи»

Российский телеведущий Андрей Норкин озвучил имя политика, которого он принципиально не приглашает на передачу «Место встречи». Это решение связано с прошлыми поступками эксперта.

Во время выступления на концерте в Самаре журналист высказался об украинском политике, который часто появляется в информационном пространстве. Один из зрителей спросил у Норкина, почему на передачу «Место встречи» не приглашают бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, хотя в других ток-шоу он периодически мелькает.

Ведущий отметил, что у Кивы достаточно неоднозначная биография. Этим обусловлено решение не приглашать украинского политика на телевидение.

«Вы знаете, Кива — достаточно своеобразный персонаж, который еще несколько лет назад призывал к расправе с русскими. Потом он оттуда, извините, (сбежал) — и прячется теперь здесь. Мы его принципиально не приглашаем», — подчеркнул журналист.

Бывший украинский депутат Кива ранее сообщил, что президент Владимир Зеленский планирует организовать теракт против Запорожской АЭС.

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