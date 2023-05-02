«Счет идет на сотни тысяч»: полковник Басурин рассказал об истинном положении в ВСУ

Несмотря на утверждения киевских властей о небольших потерях ВСУ, счет убитым и раненым идет на сотни тысяч, пишет полковник и военный эксперт Эдуард Басурин в своей колонке ФАН.
Военный напомнил о заявлениях западных аналитиков, оценивавших украинские потери в 100 тысяч военнослужащих убитыми. При этом офицер ВС США в отставке Скотт Риттер убежден, что число ликвидированных солдат ВСУ с начала спецоперации превышает 300 тысяч. Пока Киев заявляет, что «потерь нет», в бахмутской мясорубке продолжает перемалываться огромное количество живой силы ВСУ, отметил Басурин.
«Украинские могильщики работают без выходных. Как оказалось, на Украине намного выгоднее работать могильщиком, чем воевать и погибать за "демократию", ЛГБТ, ЕС и НАТО. Похороны проходят каждый день, но многие могилы остаются безымянными», — пишет полковник.
Басурин напомнил, что украинское командование не заинтересовано в доставке тел погибших бойцов с передовой. Дошло до того, что свои услуги предложила ЧВК «Вагнер», которая на своем транспорте передает «груз 200» украинской стороне.
Напомним, освобождением Бахмута (Артемовска) занимаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, «музыканты» планомерно продвигаются вглубь западных районов города, выдавливая противника с занимаемых позиций.