«Счет идет на сотни тысяч»: полковник Басурин рассказал об истинном положении в ВСУ

Военный напомнил о заявлениях западных аналитиков, оценивавших украинские потери в 100 тысяч военнослужащих убитыми. При этом офицер ВС США в отставке Скотт Риттер убежден, что число ликвидированных солдат ВСУ с начала спецоперации превышает 300 тысяч. Пока Киев заявляет, что «потерь нет», в бахмутской мясорубке продолжает перемалываться огромное количество живой силы ВСУ, отметил Басурин.