В Новосибирской области госпитализировали двоих граждан с подозрением на клещевой энцефалит

По словам Щербатова, два пациента были госпитализированы с подозрением на заражение клещевым энцефалитом. Кроме того, глава ведомства напомнил жителям региона о мерах предосторожности, направленным на предотвращение укусов клещей, к которым относятся: ношение защитной одежды, применение репеллентов и обязательное проведение осмотров.