В Новосибирской области госпитализировали двоих граждан с подозрением на клещевой энцефалит

Медики Новосибирской области с начала года оказали помощь 43 жителям, которых укусили клещи. Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Как пишет издание «Питерские заметки», самое большое число инцидентов, связанных с укусами клещей, зафиксировали в Искитимском, Ордынском и Карасукском районах, а также в Дзержинском районе областного центра.
По словам Щербатова, два пациента были госпитализированы с подозрением на заражение клещевым энцефалитом. Кроме того, глава ведомства напомнил жителям региона о мерах предосторожности, направленным на предотвращение укусов клещей, к которым относятся: ношение защитной одежды, применение репеллентов и обязательное проведение осмотров.