Politico: близость Байдена и фон дер Ляйен «взъерошила перья» Евросоюзу

Если Байден проиграет на выборах, то к власти может прийти его предшественник Дональд Трамп, который развязал торговую войну с Европой и назвал Брюссель врагом. Уход фон дер Ляйен с должности главы ЕК может лишить Байдена сильного союзника в Евросоюзе по таким вопросам, как антироссийские санкции и сдерживание КНР.