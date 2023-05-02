Politico: близость Байдена и фон дер Ляйен «взъерошила перья» Евросоюзу

Политическая близость американского президента Джо Байдена и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «взъерошила перья» ЕС. Об этом говорится в статье издания Politico.
Авторы напомнили, что в 2024 году не только США будут выбирать нового лидера. В это же время Европа должна будет определиться с новым списком высших должностных лиц.
Если Байден проиграет на выборах, то к власти может прийти его предшественник Дональд Трамп, который развязал торговую войну с Европой и назвал Брюссель врагом. Уход фон дер Ляйен с должности главы ЕК может лишить Байдена сильного союзника в Евросоюзе по таким вопросам, как антироссийские санкции и сдерживание КНР.
В статье подчеркивается, что близость Байдена и фон дер Ляйен «взъерошила перья» некоторым представителям ЕС. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Брюссель не должен настолько сильно привязываться к Вашингтону, особенно когда речь идет о Китае.
Ранее сообщалось, что Байден официально подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах.