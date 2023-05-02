МВД Британии собирается селить беженцев на круизных лайнерах

Власти Соединенного Королевства собираются приобрести десяток вышедших из эксплуатации паромов, барж и круизных лайнеров для размещения беженцев.
Таким образом правительство Великобритании планирует решить проблему рвущегося в государство потока вынужденных переселенцев. Чиновникам приказали рассмотреть «все варианты» жилья для беженцев, включая тюрьмы и бывшие военные лагеря, передает The Guardian.
Использование отремонтированных паромов и круизных лайнеров или гигантских барж может оказать «сдерживающий эффект» на людей, которые стремятся в Британию на небольших лодках, отметил один правительственный источник.
«Давление на систему предоставления убежища продолжает расти и требует от нас рассмотрения ряда вариантов размещения, которые предлагают налогоплательщикам лучшее соотношение цены и качества, чем отели. Это включает в себя потенциальное использование судов для обеспечения размещения», — заявил представитель МВД Великобритании.
Беженки в Британии вынуждены оплачивать аренду жилья предоставлением интим-услуг, передает телеканал «360». Журналистка Миранда Брайант рассказала, что в стране существует острая нехватка финансирования для удовлетворения базовых потребностей женщин.