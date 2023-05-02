Сын президента США Хантер Байден объявил себя слишком бедным для уплаты алиментов

Лоуэлл также указал, что намерен опровергнуть недавние статьи в таблоидах, в которых его клиент был назван «отцом-бездельником». Сейчас единственным доходом якобы является процент от продаж произведений искусства в нью-йоркской галерее. В ответ суд обязал Байдена-младшего дать показания под присягой, ответив на дополнительные письменные вопросы об инвестициях, продаже произведений искусства и других финансовых операциях в рамках дела, связанного с отцовством.