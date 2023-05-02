Сын президента США Хантер Байден объявил себя слишком бедным для уплаты алиментов

Сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден считает себя слишком бедным для выплаты алиментов четырехлетней дочери, сообщает газета Washington Free Beacon.
Один из самых высокооплачиваемых адвокатов Эбби Лоуэлл, представляющий интересы сына главы государства, на внеочередном двухчасовом судебном слушании заявил, что его клиент ежемесячно выплачивает 20 тысяч долларов в качестве алиментов. Кроме того, он уже отдал матери девочки уже в общей сложности 750 тысяч долларов, а теперь просит уменьшить размер платежей.
Лоуэлл также указал, что намерен опровергнуть недавние статьи в таблоидах, в которых его клиент был назван «отцом-бездельником». Сейчас единственным доходом якобы является процент от продаж произведений искусства в нью-йоркской галерее. В ответ суд обязал Байдена-младшего дать показания под присягой, ответив на дополнительные письменные вопросы об инвестициях, продаже произведений искусства и других финансовых операциях в рамках дела, связанного с отцовством.