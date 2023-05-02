Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ на Херсонском направлении

Подразделения российской армии в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожили САУ «Гвоздика» и крупнокалиберный миномет украинских националистов в течение минувших суток. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
«В районе поселка Днепровское уничтожен миномет ВСУ калибра 120 миллиметра, боекомплект к нему и минометный расчет…. артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка была уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика"», — отмечается в сообщении.
В результате точного огневого поражения погибли восемь бойцов ВСУ, еще четыре украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, подчеркнул представитель экстренных служб региона.