Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ на Херсонском направлении

Подразделения российской армии в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожили САУ «Гвоздика» и крупнокалиберный миномет украинских националистов в течение минувших суток. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.