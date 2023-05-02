Гражданина Германии выдворили с Камчатки за нарушение закона о ЛГБТ-пропаганде

Суд вынес первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и постановил оштрафовать немца на 150 тыс. рублей с выдворением за пределы России. Иностранец признал свою вину, говорится в сообщении.