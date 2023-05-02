Гражданина Германии выдворили с Камчатки за нарушение закона о ЛГБТ-пропаганде

Гражданина Германии, осужденного за ЛГБТ-пропаганду, выдворили с Камчатки, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.
Суд вынес первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и постановил оштрафовать немца на 150 тыс. рублей с выдворением за пределы России. Иностранец признал свою вину, говорится в сообщении.
Во вторники приставы доставили гражданина Германии в Москву, откуда он вылетит авиарейсом в Стамбул. После этого осужденный отправится в ФРГ, уточнили в УФССП РИА Новости.
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, за нарушение которого грозит крупный штраф. В апреле 2023 года Роскомнадзор утвердил приказ о критериях оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ, передает телеканал «360».