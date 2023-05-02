Bloomberg: Маккарти занервничал после вопроса российского журналиста об Украине

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти нервно ответил на вопрос российского журналиста о военной помощи Вашингтона для Украины, передает Bloomberg.
Американский политик провел разговор с прессой после выступления перед парламентом Израиля. Среди присутствующих был сотрудник российского информационного агентства. Представитель СМИ поинтересовался у Маккарти, планируют ли США сократить поддержку Украины.
«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю, то что ваша страна сделала с Украиной», — нервно ответил спикер.
Стоит отметить, что Маккарти до этого выступал против предоставления Киеву «незаполненных чеков», поскольку властям США нужно знать, куда тратятся американские деньги.