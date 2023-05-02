Политолог Кедми предупредил, что до краха экономики США осталось немного

Крах экономики США не заставит себя долго ждать. На это намекнул политолог Яков Кедми.
Во время выступления на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» он обратил внимание на нарастание темпа потери долларом позиций на международной арене. По словам политолога, за два года он стал выше в десять раз.
Согласно американскому анализу, граница смерти доллара и краха экономики страны пролегает там, где доллар доходит до 40%. Данный показатель и значит гибель экономической отрасли государства.
Кедми предупредил, что до этого не так много ждать, сделав тем самым неприятный для США прогноз. Несмотря на это, американская сторона делает вид, что ничего не предвещает беды. То же самое происходило во Франции при короле Людовике XIV.
«Самое страшное — если нам не удастся сохранить роль доллара в мировой экономике. И надо приложить все усилия», — привел слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон политолог.
Ранее стало известно, что администрация США намерена предпринять всевозможные меры, чтобы исключить повторения кризиса, случившегося в 2008 году. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.