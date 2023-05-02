Дудоров: бойцы ВС РФ в зоне спецоперации научатся управлять боевыми роботами «Маркер»

Военнослужащие ВС РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат возможность пройти обучение управлению перспективными боевыми роботами «Маркер». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать "Маркеры" на поле боя», — отметил Дудоров.
По его словам, компания стремится к тому, чтобы для управления группой из пяти таких роботов нужен был всего один оператор. «Маркер» представляет собой не дистанционно управляемую, а полностью автономную машину, поэтому робот самостоятельно вернется назад даже с расстояния 80 километров, добавил Дудоров.