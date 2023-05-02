Дудоров: бойцы ВС РФ в зоне спецоперации научатся управлять боевыми роботами «Маркер»

По его словам, компания стремится к тому, чтобы для управления группой из пяти таких роботов нужен был всего один оператор. «Маркер» представляет собой не дистанционно управляемую, а полностью автономную машину, поэтому робот самостоятельно вернется назад даже с расстояния 80 километров, добавил Дудоров.