Приморский губернатор предложил направить в зону СВО изъятую у браконьеров технику

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил передать изъятые у браконьеров технику и оборудование на нужды участников СВО. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его мнению, бульдозеры, автокраны и внедорожники, конфискованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, пригодились бы военным на фронте для обустройства позиций. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, сейчас на арестплощадке в Дальнереченском районе находится более 100 единиц изъятых машин.
«Техника, изъятая у “черных лесорубов”, могла бы быть полезной в зоне СВО. Сейчас на одной из площадок хранения скопились сотни единиц такой техники. Это результат совместной деятельности нашей лесоохраны и органов правопорядка. Объемы нелегальных рубок в Приморье сократились в три раза! И мы продолжим эту работу», — написал глава региона.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО пресекли попытку двух дронов атаковать территорию Крыма.