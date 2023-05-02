Приморский губернатор предложил направить в зону СВО изъятую у браконьеров технику

По его мнению, бульдозеры, автокраны и внедорожники, конфискованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, пригодились бы военным на фронте для обустройства позиций. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, сейчас на арестплощадке в Дальнереченском районе находится более 100 единиц изъятых машин.