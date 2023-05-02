Путин ждет предложений о поправках в УК по снижению давления на бизнес к 1 июня

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 июня должен представить президенту РФ Владимиру Путину предложения по внесению в уголовное законодательство поправок, предусматривающих снижение давления на бизнес, сообщается на сайте Кремля.
В опубликованном перечне поручений главы государства говорится, что РСПП рекомендовано представить инициативы по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства в экономической сфере, позволяющему избежать избыточного давления на российских предпринимателей. Срок выполнения поручения — 1 июня 2023 года.