Венгерский мэр «отправил» украинских гастарбайтеров на родину из-за нападения на девушек

По словам градоначальника, украинцы изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Мэр решил взять ситуацию под свой контроль, после чего явился к нападавшим в общежитие с полицией и настоятельно рекомендовал украинцам покинуть Венгрию.