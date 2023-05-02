Венгерский мэр «отправил» украинских гастарбайтеров на родину из-за нападения на девушек

Мэр венгерского поселка Керепеш Ласло Дьюрича «отправил» украинских гастарбайтеров на родину после их нападений на женщин. Соответствующая видеозапись появилась на странице чиновника в соцсети.
По словам градоначальника, украинцы изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Мэр решил взять ситуацию под свой контроль, после чего явился к нападавшим в общежитие с полицией и настоятельно рекомендовал украинцам покинуть Венгрию.
«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — сказал Дьюрича.
Венгерский МИД ранее заявил, что Будапешт уже заплатил слишком высокую цену за конфликт на Украине.