Депутаты Госдумы хотят установить выплаты для находящихся в браке более 20 лет россиян

Фракция Госдумы от ЛДПР разрабатывает законопроект, предусматривающий введение по всей России мер поддержки в виде выплат супружеским парам, находящимся в браке более 20 лет, сообщил ТАСС один из инициаторов документа, депутат Ярослав Нилов.
В нескольких российских регионах уже установлены такого рода меры для этой категории граждан, напомнил парламентарий. Однако данное предложение стоит ввести в федеральном масштабе, считает он, поскольку в сложившейся ситуации особенно необходимо поддерживать институт семьи. Тем более было бы правильно предложить рассмотреть указанную инициативу в преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, подчеркнул Нилов.
Согласно его предложению, гражданам, находящимся в браке более 20 лет, будут выплачивать по 20 тысяч рублей каждому раз в пять лет. При этом регионы могут дополнительно устанавливать меры соцподдержки, пояснил депутат.