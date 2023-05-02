Депутаты Госдумы хотят установить выплаты для находящихся в браке более 20 лет россиян

В нескольких российских регионах уже установлены такого рода меры для этой категории граждан, напомнил парламентарий. Однако данное предложение стоит ввести в федеральном масштабе, считает он, поскольку в сложившейся ситуации особенно необходимо поддерживать институт семьи. Тем более было бы правильно предложить рассмотреть указанную инициативу в преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, подчеркнул Нилов.