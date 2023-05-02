Глава Польши Дуда: республика преследует собственные интересы в конфликте на Украине

Официальная Варшава преследует собственные интересы в ситуации, сложившейся вокруг Киева. С соответствующим заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, приведенным канцелярией в Twitter, республика якобы продемонстрировала добрососедство. В результате с помощью «необычного жеста» польское государство добилось авторитета на мировой арене.
«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи», — объяснил при этом Дуда.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Польша на сегодняшний день является «бесконечно враждебным образованием» для России. Такую публикацию политик оставил в личном Telegram-канале.