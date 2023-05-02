Российский нападающий кипрского «Ариса» Кокорин обновил личный рекорд результативности

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин обновил личный рекорд результативности.
Матч 32-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Пафосом» состоялся накануне в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, пишет «360». Российский нападающий Александр Кокорин забил один из мячей хозяев. Гол «Пафосу» стал для форварда 12-м в текущем сезоне. Кокорину удалось установить личный рекорд результативности по мячам за сезон. Ранее он не забивал больше десяти голов.
Благодаря победе «Арис» набрал 67 очков. Клуб из Лимасола продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Кипра.