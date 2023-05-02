Российский нападающий кипрского «Ариса» Кокорин обновил личный рекорд результативности

Матч 32-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Пафосом» состоялся накануне в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, пишет «360». Российский нападающий Александр Кокорин забил один из мячей хозяев. Гол «Пафосу» стал для форварда 12-м в текущем сезоне. Кокорину удалось установить личный рекорд результативности по мячам за сезон. Ранее он не забивал больше десяти голов.