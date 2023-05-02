Неприятности на съемках «Калины красной» закончились смертью Шукшина

Сложные съемки и сопровождающие фильм «Калина красная» неприятности сократили жизнь режиссера и актера Василия Шукшина. Из-за смерти он так и не узнал об оглушительном успехе картины.
После того, как работу над фильмом закончили и материал отправили в Москву, злопыхатели заявили, что вся пленка была бракованной. Это значительно потрепало нервы режиссеру. Одна из актрис, которая должна была сыграть мать главного героя, внезапно отказалась от съемок Позднее выяснилось, что ее отговорили те, кто хотел навредить Шукшину, пишет «АиФ».
Во время финальной сцены, известный московский каскадер Корзун не смог выполнить трюк с тараном легковушки и за него взялся местный любитель-автомобилист. В результате он сломал обе ноги.
Местную жительницу, которая исполнила роль матери Шукшина после съемок обокрали, забрав ценные иконы, свалив все на Шукшина. Одной из главных сцен, стал эпизод, в котором Шукшин призывает жить в мире и напоминает о легкости смерти. По просьбе директора «Мосфильма» этот момент из-за мрачности и жизненности вырезали, но он стал пророческим для режиссера. После выхода картины в 1974 году, которая получила признание у зрителей, Василий Шукшин скончался.