Неприятности на съемках «Калины красной» закончились смертью Шукшина

Местную жительницу, которая исполнила роль матери Шукшина после съемок обокрали, забрав ценные иконы, свалив все на Шукшина. Одной из главных сцен, стал эпизод, в котором Шукшин призывает жить в мире и напоминает о легкости смерти. По просьбе директора «Мосфильма» этот момент из-за мрачности и жизненности вырезали, но он стал пророческим для режиссера. После выхода картины в 1974 году, которая получила признание у зрителей, Василий Шукшин скончался.