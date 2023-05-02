Bloomberg: Россия может в мае вернуться к покупке иностранной валюты для своих резервов

Превышение целевого уровня энергетическими доходами, которое наблюдается в последнее время, позволяет России уже в мае возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов, пишет Bloomberg.
Для таких операций Москва использует юани, являющиеся ключевым российским активом. Первоначальная оценка суммы закупки эквивалентна 200 млн долларов.
Эти средства Россия может привлекать для проведения транзакций в пользу фонда благосостояния в размере 154 млрд долларов. Такая ситуация дает стране возможность подчеркнуть, что у нее есть способность поддерживать приток доходов от нефти в условиях санкций.
Как пояснила аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова, для рынка также будет важно, что государство снова накапливает резервы, а не тратит их. Покупка иностранной валюты может даже положительно сказаться на рубле, отметила она.