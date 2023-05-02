Adidas может перезапустить магазины в России после передачи бизнеса иностранному инвестору

Журналисты портала уточнили, что организация пока не теряет надежды сохранить свою деятельность в РФ. Для этого она может передать местные подразделения иностранному инвестору по примеру компании Reebok, которая уже пошла по этому пути. Она передала свои активы отечественному юридическому лицу турецкого холдинга FLO Retailing.