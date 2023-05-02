Adidas может перезапустить магазины в России после передачи бизнеса иностранному инвестору

Руководство компании по производству и продаже спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas может передать свое российское подразделение иностранному инвестору, сообщает издание «Коммерсантъ».
Журналисты портала уточнили, что организация пока не теряет надежды сохранить свою деятельность в РФ. Для этого она может передать местные подразделения иностранному инвестору по примеру компании Reebok, которая уже пошла по этому пути. Она передала свои активы отечественному юридическому лицу турецкого холдинга FLO Retailing.
Таким образом, руководство фирмы может минимизировать последствия разрыва цепочек в поставках товара. Кроме того, это позволит перезапустить около 100 розничных магазинов бренда по всей стране.