MW: генерал Анджейчак признал ухудшение позиций киевского режима в зоне СВО

По словам генерала, основной причиной проигрыша украинской армии в Донбассе являются проблемы с финансированием, а также острая нехватка боеприпасов и вооружения. Анджейчак убежден, что военной инициативой на поле боя давно завладела Россия и ВСУ будет очень сложно изменить ситуацию в свою пользу.