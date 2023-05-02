MW: генерал Анджейчак признал ухудшение позиций киевского режима в зоне СВО

Позиция киевского режима в зоне спецоперации на Украине значительно ухудшается. Такое заявление в беседе с местным изданием MW сделал польский генерал Раймунд Анджейчак.
По словам генерала, основной причиной проигрыша украинской армии в Донбассе являются проблемы с финансированием, а также острая нехватка боеприпасов и вооружения. Анджейчак убежден, что военной инициативой на поле боя давно завладела Россия и ВСУ будет очень сложно изменить ситуацию в свою пользу.
США и другие страны Североатлантического альянса на фоне этого пытаются скрыть данные о реальных потерях в рядах украинской армии, однако эта информация постепенно просачивается в Сеть, добавил генерал.