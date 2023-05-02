Пушков «похоронил» идею автономии Европы из-за принятия балтийских стран в ЕС

Решение Евросоюза принять восточноевропейские страны в свой состав похоронило возможность автономии ЕС. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам политика, страны западной части Европы стали заложниками новых членов Евросоюза. Регион находится в зависимости от балтийских государств и Польши. Французский генерал Шарль де Голль даже в кошмаре не смог бы представить такое.
«Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — подчеркнул Пушков в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон призвал Европу отказаться от американского курса и перейти к стратегической автономии.