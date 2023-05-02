Госдеп США: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься коллективно

Вопрос о членстве Украины в НАТО должны коллективно решать все члены Альянса, а не только США. С таким заявлением на брифинге выступил представитель Госдепа США Ведант Патель.
Представитель Госдепа прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что США оказалась среди стран, которые в ходе подготовки саммита НАТО в Вильнюсе резче других выступают против быстрого приглашения Украины в блок. Он добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать политику «открытых дверей» НАТО.
«Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать Альянс», – сказал Патель.
Страны-члены НАТО в 2008 году на саммите в Бухаресте поддержали стремление Украины и Грузии стать членами блока. Однако точных сроков принятия обеих стран в Альянс так и не было озвучено.