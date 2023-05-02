Госдеп США: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься коллективно

Представитель Госдепа прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что США оказалась среди стран, которые в ходе подготовки саммита НАТО в Вильнюсе резче других выступают против быстрого приглашения Украины в блок. Он добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать политику «открытых дверей» НАТО.