Поиски потерпевшего крушение в 1948 году самолета начались на Сахалине

Спецслужбы приступили к поискам самолета P-63 Kingcobra, который разбился на Сахалине в 1948 году. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе тренировочного полета 11 сентября 1948 года истребитель потерпел крушение на юге острова. За штурвалом самолета находился летчик Иван Коробов. Обстоятельства его гибели установили благодаря военным архивам.
Сейчас ВВО планирует найти место падения P-63 Kingcobra и установить там памятник. Поисковые работы проводятся в районе села Таранай около военного аэродрома «Альховатка». Деятельность ведется в рамках проекта «Вечный полет», направленный на увековечивание памяти летчиков.