РЖД сообщила о восстановлении движения поездов в Брянской области

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области было восстановлено, говорится в сообщении официального Telegram-канала РЖД. В этом регионе вагоны сошли с рельсов после взрыва.
В заявлении сказано, что движение было открыто в 04:53 по московскому времени. Сообщение было нарушено в понедельник, 1 мая. В ликвидации последствий взрыва принимали участие порядка 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. В результате было уложено около 100 метров полотна.
Ранее сообщалось, что взрыв на путях произошел до прибытия поезда. Сотрудники не успели заметить последствия инцидента, что привело к сходу вагонов.