РЖД сообщила о восстановлении движения поездов в Брянской области

В заявлении сказано, что движение было открыто в 04:53 по московскому времени. Сообщение было нарушено в понедельник, 1 мая. В ликвидации последствий взрыва принимали участие порядка 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. В результате было уложено около 100 метров полотна.