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МО России сообщило об атаке на железнодорожную станцию в Краматорске

Армия
МО России сообщило об атаке на железнодорожную станцию в Краматорске

Ракетно-артиллерийские подразделения атаковали железнодорожную станцию в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки сил «Юг» Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.

Реактивные снаряды ликвидировали вагон с боеприпасами, обратил внимание Астафьев. Ракетно-артиллерийские подразделения во время удара по железнодорожной станции использовали установку залпового огня «Торнадо-С».

Ранее российские летчики поразили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины, которые находились на Краснолиманском направлении. За день в этом регионе также были ликвидированы 170 целей.

#Минобороны #торнадо-с #краматорск