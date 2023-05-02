МО России сообщило об атаке на железнодорожную станцию в Краматорске

Ракетно-артиллерийские подразделения атаковали железнодорожную станцию в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки сил «Юг» Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
Реактивные снаряды ликвидировали вагон с боеприпасами, обратил внимание Астафьев. Ракетно-артиллерийские подразделения во время удара по железнодорожной станции использовали установку залпового огня «Торнадо-С».
Ранее российские летчики поразили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины, которые находились на Краснолиманском направлении. За день в этом регионе также были ликвидированы 170 целей.