FT: банк Morgan Stanley намерен уволить порядка 3 тыс. сотрудников

Американский банк Morgan Stanley намерен уволить порядка 3 тыс. работников к началу июля, говорится в материале британского издания Financial Times. Газета опубликовала эту статью со ссылкой на осведомленных собеседников.
По информации FT, менеджеры собираются уменьшить количество сотрудников на 5%. Сокращение, согласно ожиданиям, в большой степени затронет работников инвестиционно-банковского подразделения и отдела ценных бумаг.
Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одним из основных направлений банка является доверительное управление активами. Кредитная организация функционирует в более чем 40 странах.