РБК: Израиль готов возобновить работу центров репатриации в РФ при увеличении числа заявок

Израиль допускает возобновление работы центров экстренной репатриации из РФ при условии появления значительного числа репатриантов. Об этом рассказали изданию РБК в министерстве алии и интеграции страны.
Представители ведомства отметили, что если возникнет необходимость обрабатывать большое количество заявок, они обсудят вопрос открытия новых центров. Ранее Тель-Авив уменьшил работу в этом направлении из-за боевых действий на Украине.
Израильские центры давали возможность россиянам и белорусам в кратчайшие сроки получать статус репатриантов. В данный момент на это право могут рассчитывать украинские граждане.