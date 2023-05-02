Военный эксперт Дандыкин сравнил ситуацию в зоне СВО с Курской битвой

Эксперт отметил, что выдвигать на передовую резервы рано или поздно придется и похоже, что этот момент наступил. Российские силы, как в 1943 году, начали упреждающие удары по штабам, складам топлива и боеприпасов, скоплениям войск, уточнил Дандыкин.