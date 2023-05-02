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Военный эксперт Дандыкин сравнил ситуацию в зоне СВО с Курской битвой

Армия
Военный эксперт Дандыкин сравнил ситуацию в зоне СВО с Курской битвой

Военный эксперт Василий Дандыкин указал на общие черты ситуации на фронте специальной военной операции (СВО) и Курской битвы 1943 года. Мнением специалист поделился с газетой «Известия».

«Мы тогда сознательно ушли в оборону, а наши противники готовили решающее наступление», — объяснил Дандыкин.

Эксперт отметил, что выдвигать на передовую резервы рано или поздно придется и похоже, что этот момент наступил. Российские силы, как в 1943 году, начали упреждающие удары по штабам, складам топлива и боеприпасов, скоплениям войск, уточнил Дандыкин.

В понедельник, 1 мая, российский групповой ракетный удар поразил места сосредоточения украинских войск и боеприпасов, а также производящие оружие предприятия противника. Такие удары серьезно обескровливают Вооруженные силы Украины (ВСУ), подчеркнул военный эксперт.

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