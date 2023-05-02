МИД Приднестровья: российские миротворцы останутся в республике

Для Приднестровья, по его словам, вариант реакции может быть лишь один — продолжить обеспечивать мир и безопасность на берегах Днестра в рамках уже существующих структур. Даже попытка Молдавии выйти из соглашения не станет причиной завершения миротворческой операции.