МИД Приднестровья: российские миротворцы останутся в республике

Миротворцы из России останутся в Приднестровье при выходе Молдавии из договора о мирном решении кризиса, сообщил министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев. Дипломат так отреагировал на просьбы Кишинева заменить голубые каски на гражданских наблюдателях.
Для Приднестровья, по его словам, вариант реакции может быть лишь один — продолжить обеспечивать мир и безопасность на берегах Днестра в рамках уже существующих структур. Даже попытка Молдавии выйти из соглашения не станет причиной завершения миротворческой операции.
Игнатьев призвал сохранить эту миссию в любом случае. Он добавил, что в этом регионе живет большое число гражданских лиц. Речь идет о 500 тыс. людей, в том числе 250 тыc. россиян, которые просят защиты.