МО России: ПТРК «Штурм-С» поразил два танка и остановил прорыв ВСУ

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» во время специальной военной операции остановил прорыв Вооруженных сил Украины, поделился командир взвода с позывным «Старый». Экипаж ПТРК поразил два вражеских танка.
По словам бойца, комплекс может стрелять на расстояние 5-6 тыс. метров. Показатель зависит от установленных снарядов. ПТРК принимал участие в реальных боевых действиях. Два танка Украины после встречи со «Штурмом-С» уже не смогли вступить в бой. Первая машина киевского режима была поражена одним выстрелом.
Подразделения Западного военного округа во время проведения СВО успешно используют «Штурм-С» для ликвидации танков, военной техники, долговременных огневых точек и инженерных сооружений Украины.