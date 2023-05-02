МО России: ПТРК «Штурм-С» поразил два танка и остановил прорыв ВСУ

По словам бойца, комплекс может стрелять на расстояние 5-6 тыс. метров. Показатель зависит от установленных снарядов. ПТРК принимал участие в реальных боевых действиях. Два танка Украины после встречи со «Штурмом-С» уже не смогли вступить в бой. Первая машина киевского режима была поражена одним выстрелом.