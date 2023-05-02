Байден велел гостю заткнуться во время приема в Белом доме

Президент США Джо Байден призвал гостя Белого дома заткнуться. Инцидент произошел на приеме в честь конца Рамадана, когда гость попытался рассказать о первом судье-мусульманине.
Американский лидер во время мероприятия поприветствовал первого судью-мусульманина. Однако Байден резко отреагировал, когда один из гостей попытался рассказать о нем.
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», – сказал Байден с трибуны.
Кроме того, на прием в Белый дом не смог попасть мэр городка Проспект-Парк в Нью-Джерси Мухамед Хайрула. Сотрудники секретной службы не объяснили, почему не допустили гостя в резиденцию американского президента, сославшись на требования безопасности.