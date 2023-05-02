Байден велел гостю заткнуться во время приема в Белом доме

Кроме того, на прием в Белый дом не смог попасть мэр городка Проспект-Парк в Нью-Джерси Мухамед Хайрула. Сотрудники секретной службы не объяснили, почему не допустили гостя в резиденцию американского президента, сославшись на требования безопасности.