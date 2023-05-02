Минобороны РФ начало эвакуацию россиян с территории Судана

Ведомство отметило, что решение начать эвакуацию с территории государства в Восточной Африке было принято президентом Владимиром Путиным. Обратно в Россию доставлены сотрудники посольства, представительств МО РФ и их родственники: а также россияне и граждане некоторых других стран-партнеров.