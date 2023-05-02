Минобороны РФ начало эвакуацию россиян с территории Судана

Четыре спасательных борта Ил-76 воздушно-космических сил РФ вывозят более 200 человек из Судана в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства обороны.
Ведомство отметило, что решение начать эвакуацию с территории государства в Восточной Африке было принято президентом Владимиром Путиным. Обратно в Россию доставлены сотрудники посольства, представительств МО РФ и их родственники: а также россияне и граждане некоторых других стран-партнеров.
Вооруженный конфликт в Судане между национальной армией и спецназом начался 15 апреля. Жертвами боевых действий в стране стали более 500 человек, еще 4,5 тысячи получили ранения.